L’Amburgo – che prima non era mai retrocesso – dopo sette stagioni in Zweite torna in Bundesliga, che dopo 15 anni ritrova il derby col St. Pauli, salvo da neopromosso e con un turno di anticipo. A guidare l’HSV c’è 'mago' Merlin Polzin, un 34enne Landeskind di Bramfeld sceso – e asceso – dalla Nordtribüne alla panchina. I Dinosauri sono tornati, e già pensano in grande. Perché per quelli "sempre in prima classe" la salvezza non può bastare…