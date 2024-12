L'Eintracht Francoforte è la principale sorpresa di questa stagione in Bundesliga: dopo le prime 12 giornate la squadra di Dino Topmöller è al secondo posto a -4 dal Bayern capolista. Riuscire a lottare veramente per il titolo sembra difficile ma sognare non costa nulla. Pietro Nicolodi racconta per Sky Sport Insider i segreti della squadra rossobianconera