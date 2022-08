Su Sky inizia la Bundesliga: sono i campioni in carica (da dieci anni di fila) del Bayern ad aprire la prima giornata in casa dell'Eintracht. Kostic, obiettivo della Juve, dal 1' nei padroni di casa. Senza Lewandowski, Nagelsmann sceglie in attacco Gnabry e Mané. Panchina per De Ligt. La diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

JUVE-KOSTIC, LE NEWS DI MERCATO