La società bianconera ha individuato nel giocatore serbo dell'Eintracht Francoforte il rinforzo adeguato per la fascia sinistra. Classe 1992, reduce dalla prima vittoria della sua carriera, in Germania si è consacrato come uno dei migliori esterni mancini della Bundesliga e del panorama europeo

GLI OBIETTIVI DELLA JUVE SUL MERCATO