Entra sempre più nel vivo la trattativa per Filip Kostic: confermato in queste ore un incontro tra la Juve e l'agente. Intanto, l'esterno stasera dovrebbe scendere regolarmente in campo in Eintracht-Bayern Monaco, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca di Pietro Nicolodi

