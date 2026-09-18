BundesligaGiornata 4 - venerdì 18 settembre 2026Giornata 4 - ven 18 set
Fine
7 - 0
7 - 0
Bayern Monaco-Union Berlino 7-0: video, gol e highlights
Il Bayern Monaco, vestito a tema Oktoberfest (con protesta dei tifosi per i colori della maglia speciale), travolge l'Union Berlino nell'anticipo della 4^giornata. Olise si porta a casa il pallone del match con una tripletta e Kane entra nella storia: la sua doppietta lo porta a quota 101 gol in Bundesliga, il più veloce nella storia, in appena 98 partite, ad aver raggiunto la tripla cifra. Di Musiala il primo gol, in rete anche Saibari
LA PROTESTA DEI TIFOSI CONTRO LA MAGLIA DELL'OKTOBERFEST: FOTO