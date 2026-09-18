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BundesligaGiornata 4 - venerdì 18 settembre 2026Giornata 4 - ven 18 set
Fine
Bayern Monaco
Musiala J. 18'Kane H. 39' (Rig.), 54'Olise M. 43', 73', 76'Saibari I. 70'
7 - 0
Union Berlino
Bayern Monaco
Musiala J. 18'Kane H. 39' (Rig.), 54'Olise M. 43', 73', 76'Saibari I. 70'
7 - 0 Union Berlino
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Bayern Monaco-Union Berlino 7-0: video, gol e highlights

Il Bayern Monaco, vestito a tema Oktoberfest (con protesta dei tifosi per i colori della maglia speciale), travolge l'Union Berlino nell'anticipo della 4^giornata. Olise si porta a casa il pallone del match con una tripletta e Kane entra nella storia: la sua doppietta lo porta a quota 101 gol in Bundesliga, il più veloce nella storia, in appena 98 partite, ad aver raggiunto la tripla cifra. Di Musiala il primo gol, in rete anche Saibari

LA PROTESTA DEI TIFOSI CONTRO LA MAGLIA DELL'OKTOBERFEST: FOTO