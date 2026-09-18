Il Bayern ha portato l'Oktoberfest dentro l'Allianz Arena. Alla vigilia della festa di Monaco, contro l'Union c'è stato un antipasto della Wiesn e ha debuttato la nuova maglia speciale: base scura, motivo floreale multicolore e stemma rivisitato. Un look che non ha convinto tutti, anzi... I tifosi hanno espresso il loro dissenso con uno striscione: "I colori del club sono intoccabili". Di seguito le FOTO più belle della serata

BAYERN MONACO-UNION 7-0: HIGHLIGHTS