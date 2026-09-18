Bayern Monaco, Oktoberfest all'Allianz: la "nuova" maglia e la protesta dei tifosi. FOTO
Il Bayern ha portato l'Oktoberfest dentro l'Allianz Arena. Alla vigilia della festa di Monaco, contro l'Union c'è stato un antipasto della Wiesn e ha debuttato la nuova maglia speciale: base scura, motivo floreale multicolore e stemma rivisitato. Un look che non ha convinto tutti, anzi... I tifosi hanno espresso il loro dissenso con uno striscione: "I colori del club sono intoccabili". Di seguito le FOTO più belle della serata
- Il calendario ha giocato d'anticipo. Bayern-Union Berlino si è disputata venerdì 18 settembre, poche ore prima dell'apertura ufficiale del 191^ Oktoberfest, in programma sabato 19. Una specie di pre-festa. Ma con tre punti in palio...
- Dimenticate per una sera il classico rosso. La maglia speciale del Bayern ha una base scura ricoperta da un motivo floreale multicolore, pensato per rappresentare l'energia e le tante sfaccettature della Wiesn. Diciamo che è difficile passare inosservati con questa maglia...
- Non cambia soltanto il colore. Sulla maglia compare lo speciale stemma Wiesn del Bayern mentre sul retro del collo trova spazio anche il logo ufficiale dell'Oktoberfest
- C'è un piccolo paradosso in questa serata magica. Il Bayern non giocherà partite ufficiali durante l'Oktoberfest, a causa della lunga pausa per le Nazionali. Per questo la nuova divisa è stata utilizzata contro l'Union Berlino, la sera precedente all'apertura della Wiesn
- Anche la festa a bordo campo prima del match non è stata da meno...
- Non la sentite anche voi questa area bavarese?
- Ed eccolo! Il nuovo kit in gioco
- Harry Kane ha raggiunto quota 100 gol in Bundesliga alla sua 98^ presenza, trasformando il rigore del 2-0 contro l'Union Berlino. L'attaccante del Bayern ha così battuto il precedente record di Dieter Müller, che aveva impiegato 129 partite per arrivare alla stessa cifra. Tra i cinque principali campionati europei, soltanto Cristiano Ronaldo ha fatto meglio: 100 gol in 92 presenze con il Real Madrid nella Liga
- Quello dei colori è un tema particolarmente sensibile a Monaco. "I colori del club sono sacri" è uno slogan già utilizzato in passato dalla tifoseria del Bayern per contestare divise lontane dal tradizionale rosso e bianco...
- D'altronde questa era quella dell'anno scorso...
- E questa quella dell'anno ancora prima...
- Qualcuno lo stile non lo perde mai... Come Kompany
- Finita la partita, arriverà anche il rito tradizionale: la squadra del Bayern è attesa domenica al consueto appuntamento nei tendoni dell'Oktoberfest. Lederhosen, boccali e foto di gruppo proprio come quella che vedete qui sopra. Lì, almeno sull'abbigliamento, difficilmente partiranno proteste cromatiche. O forse no...
- Serata perfetta sul campo per il Bayern Monaco, che travolge 7-0 l'Union Berlino all'Allianz Arena. Musiala apre le marcature, poi Kane firma una doppietta e raggiunge quota 101 gol in Bundesliga. Completano la goleada Olise, autore di una tripletta, e Saibari.