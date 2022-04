16/16 ©Getty

LO "STRANO CASO" DEGLI STANKOVIC - Come se non bastasse la sequenza nonno, padre, figlio, nel caso degli Stankovic si aggiunge anche la mamma. Andiamo per gradi: parliamo ovviamente della famiglia dell'ex interista Dejan Stankovic, tra gli eroi del Triplete nerazzurro. A Belgrado, dove Dejan è nato, la passione per il calcio non era solo la sua. Il papà giocava nell'OFK, la mamma nello Sloga. E la terza generazione? Ora tocca a Filip Stankovic, ruolo portiere. Scuola Inter: non ha ancora esordito in nerazzurro, oggi è in prestito al Volendam in Olanda.