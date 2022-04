Il club annuncia la firma di un contratto fino al 30 giugno 2025 per il centrocampista classe 2002: è nipote di Bruno, bandiera della Roma e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, e figlio dell'ex centrocampista rossoblù Daniele, 464 partite con il Cagliari. Nella primavera sarda lo allena l'ex difensore Alessandro Agostini

La dinastia Conti nel calcio italiano prosegue: merito di Bruno junior, figlio di Daniele e nipote di Bruno, bandiera della Roma e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, oggi responsabile del settore giovanile della Roma. Il Cagliari ha annunciato la firma del primo contratto da professionista del figlio e nipote d'arte, oggi impegnato con la Primavera rossoblù. "Cresciuto con la maglia del Cagliari addosso, Bruno Conti è un centrocampista mancino, classe 2002, spesso impiegato come regista puro davanti alla difesa - si legge nel comunicato ufficiale - lo caratterizzano geometrie, visione di gioco e capacità di verticalizzare rapidamente la manovra. Ha fin qui totalizzato 51 presenze e 5 reti con la Primavera". Insieme a Conti jr hanno firmato il primo contratto da pro anche i difensori Luigi Palomba e Francesco Zallu. Per loro, accordo fino al 30 giugno 2025. "Per tutti si apre ora un nuovo capitolo nella loro carriera - spiega il Cagliari - complimenti ragazzi, avanti così!".