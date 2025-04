Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Inter

Bayern Monaco-Inter apre l'andata dei quarti di finale di Champions League. Formazione d'emergenza per il Bayern che non può disporre di Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman e Musiala. Unico dubbio a sinistra della difesa fra Guerrero e Stanisic. Nell'Inter Inzaghi ritrova Pavard in difesa e Barella a centrocampo. Bastoni recuperato, Dimarco non è al meglio ma è con la squadra. Se non dovesse farcela pronto Dimarco

LE ULTIME NEWS SUL BAYERN MONACO