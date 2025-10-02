Mentre la Nazionale di calcio vive - o meglio, continua a vivere - uno dei periodi più difficili della sua storia, negli altri sport l'Italia ottiene risultati mai raggiunti prima. Il tennis vive un momento d'oro, le due nazionali di pallavolo hanno appena vinto i Mondiali, l'atletica non è mai stata così forte, il nuoto ha una generazione di talento e anche il basket è in crescita. E forse, proprio per questo, il calcio non riesce più a vincere. O almeno questo dicono i dati e i numeri
