Nella seconda parte di gara, succede di tutto. Le squadre di Sarri e Guardiola si affrontano a viso apertissimo. Subito, ancora una palla inattiva: ancora un gol del City. Corner battuto da Sané al 48’ e Stones di testa, stavolta segna. A testimoniare la difficoltà sulle palle da fermo una cosa: il Napoli non subiva due gol simili dal marzo scorso contro il Real Madrid. La squadra di Sarri non molla fino alla fine: al 56’ traversa di Insigne. Al 61’ Sané abbatte in area Albiol: calcio di rigore. Jorginho dal dischetto non sbaglia. Al 68’ Callejon fallisce il 3-2: para un ottimo Ederson. Un minuto dopo la beffa: Aguero in ripartenza, al primo tiro della gara, insacca. La sfida è piacevole fino alla fine. Al 92’ Sterling segna il quarto gol. Un risultato che non rende merito alla prova del Napoli: basti pensare che i sei tiri verso la propria porta subiti, è un record negativo per la stagione in corso. Come se non bastasse, Koulibaly è ammonito nel finale per proteste. Era diffidato, e nella prossima gara decisiva (martedì 21 novembre contro lo Shakhtar) non ci sarà. Qualificarsi agli ottavi ora è complicato. Ma non è detta l’ultima parola.