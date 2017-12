Olympiacos-Juve, assalto degli ultrà greci

Ancora con la maglia del Chelsea, come fu per 22 stagioni e oltre 700 partite. John Terry ritorna al centro medico della sua ex squadra per farsi curare da un infortunio al piede. Ha saltato le ultime 4 partite di Championship con l'Aston Villa, con cui in classifica è in zona playoff. Insieme a lui anche David Luiz, out per il match di Champions contro l'Atletico Madrid di questa sera

CLICCA QUI PER RISULTATI, CALENDARIO E CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE

CLICCA QUI PER RISULATI, CALENDARIO E CLASSIFICHE DI CHAMPIONS LEAGUE