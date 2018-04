Dzeko-Pruzzo, coppia di Bomber

La Roma non approdava alla semifinale della competizione (per club) più importante da quel 3-0 al Dundee (connazionali di Ferguson, peraltro), poi sconfitta in casa nella finalissima dal Liverpool il 30 maggio del 1984. Anche quella volta gli uomini di Liedholm furono chiamati all'impresa di recuperare uno svantaggio proibitivo (in Scozia terminò 2-0) e anche in quel frangente il primo marcatore fu il bomber della squadra, il Bomber per antomasia: Roberto Pruzzo (che realizzerà una doppietta in quella partita). E con il gol al Barcellona - il sesto stagionale in Europa - Edin Dzeko ha superato il record di reti dell'attaccante di Crocefieschi in quella edizione della Coppa dei Campioni (5) imitando Pruzzo anche per essersi procurato il rigore, trasformato allora da Di Bartolomei e ieri da De Rossi, benedetto dal bacio del bosniaco. Il capolavoro del Barone, la notte magica di Eusebio Di Francesco, che era già stato capace di annientare Valverde ai tempi di Sassuolo-Athletic Bilbao con un identico 3-0. E dire che proprio De Rossi nel Totti-Day era stato tra i più scettici sul futuro di una Roma senza Luciano Spalletti...