Non si ferma la violenza intorno al mondo del calcio. Dopo i terribili scontri prima della semifinale di andata tra Liverpool e Roma un nuovo capitolo a Kiev, a poche ore dalla finalissima di Champions tra Reds e Real Madrid. È successo tutto a alle ore 23 (ora locale) di giovedì - come riporta il Mirror in Inghilterra - un gruppo di tifosi del Liverpool è stato attaccato da una ventina di hooligan ucraini del Cska Kiev al Rooster Grill, un locale del centro molto vicino allo stadio Olimpico della partita di sabato sera. Sedie e tavoli in volo per il pub, sangue e ferite alla testa per il gruppo di supporter del Liverpool. Una scena ancora una volta terribile, che ha già portato all’arresto di due teppisti locali, e anche di un tifoso dei Reds. I due tifosi feriti non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, ma - tra gli altri coinvolti - Jason Frost, cinquant’anni, ha rivelato al Daily Mirror come l’attacco sia arrivato appena quattro ore dopo il loro arrivo in città: “Stavamo solo cenando pensando solo agli affari nostri e ci hanno attaccati. È stato terrificante. Non sono venuto qui per questo, ma per vedere una partita di calcio”. E ancora: “Hanno preso d’assalto il posto - ha detto un altro inglese, anonimo, sempre al Mirror - hanno iniziato a lanciare bicchieri e tavoli nel pub. È stato terrificante”.