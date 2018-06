Ha aspettato qualche giorno, ha ascoltato tutto il mondo sportivo parlarne e poi ha deciso di rispondere. In un'intervista rilasciata a Cuatro, canale spagnolo, Sergio Ramos è tornato sull'argomento calcistico più chiacchierato delle ultime due settimane, ovvero dalla serata di Kiev che ha laureato per la terza storica volta consecutiva campione d'Europa il Real Madrid capitanato dal difensore andaluso. Un 3-1 al Liverpool sul quale ha pesato, e tanto, l'infortunio alla spalla che ha costretto Salah ad uscire a metà tempo, procurato da un intervento non proprio ortodosso dello stesso Ramos, sul quale in molti hanno visto una buona dose di malizia. "Si sta dando veramente troppa attenzione a questa cosa di Salah", ha cominciato Ramos. "Non volevo parlare perché tutto è stato ingigantito. Ho guardato bene l'azione e si vede chiaramente che è stato lui ad afferrarmi per primo il braccio, poi io cado dall'altra parte mentre lui si è infortunato sull'altra spalla. Hanno addirittura detto che gli ho fatto una presa di judo, mi sembra esagerato (in realtà, proprio la federazione di Judo aveva detto nei giorni successivi alla finale che la mossa sarebbe stata illegale anche nel loro sport, ndr). Nei giorni dopo la partita l'ho sentito via messaggi, stava bene. Avrebbe potuto giocare se avesse fatto un'infiltrazione durante l'intervallo, io a volte l'ho fatto. Ma quando Ramos fa qualcosa si ingigantisce tutto, si attacca di più"