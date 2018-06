Al Mondiale è uno degli uomini più attesi, ma la sua presenza al momento è ancora in forse. Mohamed Salah sarà la stella dell'Egitto ma rimane sconosciuta la data di quando potrà essere a disposizione di Hector Cuper. L'attaccante è infatti attualmente out per l'infortunio subito nel corso della finale di Champions League a Kiev, quando un fallo di Sergio Ramos - tecnicamente arm-lock nel gergo del judo - ha calato il sipario sul suo straordinario cammino europeo, costringendolo a uscire per un problema alla spalla. Una disamina concreta sulla gravità della situazione e sui possibili risvolti in ottica Mondiale non è mai uscita fuori, ma era stato stimato che il giocatore potesse rientrare per la sfida all'Arabia Saudita, ultima partita della fase a gironi della Nazionale egiziana, in programma il 25 giugno, saltando quindi le prime due. Un ulteriore aggiornamento sulle sue condizioni è stato proprio l'ex esterno della Roma a fornirlo, pubblicando sul proprio account Twitter una foto che lo ritrae mentre si allena. A rincuorare però il popolo egiziano, oltre al significato dello scatto stesso, sono state le due parole che hanno accompagnato il post. "Good feelings...", ovvero buone sensazioni ha twittato l'attaccante dei Reds, protagonista di una stagione indimenticabile che gli è valsa ben 34 premi individuali - ma zero a livello di club - in virtù di 44 gol e 16 assist messi a segno. La Nazionale di Cuper, finalista perdente dell'ultima Coppa d'Africa, è alla terza partecipazione ad una Coppa del Mondo, la prima in un torneo non ospitato dall'Italia. Con il contributo di Salah, gli egiziani avranno l'ambizione di migliorare il risultato conseguito nei due precedenti, ovvero l'eliminazione alla prima fase.