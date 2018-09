Roberto Mancini aveva lanciato il monito: "Se abbiamo giovani italiani forti, facciamoli giocare". Eusebio Di Francesco l'ha raccolto al volo e, salvo cambiamenti dell'ultima ora, deciso di far debuttare Nicolò Zaniolo con la Roma nel match più delicato di questa prima parte di stagione: la trasferta di Madrid contro il Real. Zaniolo non sarà il primo ad esordire prima in Champions League che in campionato, ma non si può non sottolineare come il mondo del giovane 19enne si sia capovolto in poche settimane. Tre mesi fa circa, il giovane di Massa era ritenuto una giovane promessa con la prospettiva di andarsi a fare le ossa in qualche club di Serie B. Poi, però, è arrivata la Roma. Il direttore sportivo Monchi ha insistito con forza per farlo inserire come contropartita - insieme a Santon - nell'affare che ha portato Nainggolan a Milano e da allora il suo nome è diventato di fortissima attualità. In primis per le sue prodezze con l'Under 19 azzurra, trascinata fino alla finale dell'Europeo di categoria poi persa ai supplementari contro il Portogallo, e poi per le qualità messe in mostra sotto gli occhi di Di Francesco. La soluzione del prestito per lui è rimasta in auge fino all'ultima settimana di mercato, ma alla fine la società ha deciso di tenerlo perché convinta potesse scalare le gerarchie. E così è stato. Il classe '99, prima ancora di scendere in campo in Serie A, è stato convocato dal Ct dell'Italia per la doppia sfida di Nations League contro Polonia e Portogallo. Il debutto non è poi arrivato, ma ciò non gli ha tolto questa straordinaria soddisfazione. "L'ho scoperto guardando Sky Sport - aveva dichiarato il centrocampista offensivo -. Un'emozione indescrivibile". La parabola ascendente di Zaniolo non si è, però, fermata lì. La grande notizia per lui è arrivata nella mattinata di mercoledì quando, l'allenatore giallorosso, dopo una notte di riflessione ha deciso di affidargli una maglia da titolare nell'incantevole cornice del Santiago Bernabeu. Il debutto contro il Real gli vale, a pieno titolo,, l'etichetta di predestinato. E insieme a lui sono pronti a sognare i tifosi della Roma e quelli della Nazionale.