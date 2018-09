I numeri, certo. I record. Ma poi c’è qualcos’altro che rende speciale Cristiano Ronaldo e chi può giocare al suo fianco. Allegri ha sintetizzato bene il concetto, parlando di autostima. Autostima che a CR7 non manca e che diventa “autostima diffusa” nel momento in cui mette piede in uno spogliatoio. Quest’estate è entrato in quello bianconero e, come per magia, è aumentata la consapevolezza. Adesso, con Ronaldo, si punta dritti alla Champions perché lui, in fondo, è l’uomo della Champions.

Breve ripasso dei suoi record nella competizione: iniziamo da quello di gol, 120, un’enormità. Messi, dopo la tripletta d’esordio al Psv, lo insegue a 103. E poi: record di gol in una singola stagione di Champions, 17. Ci sono attaccanti che non raggiungono questa quota in un intero campionato, che conta circa il triplo del numero di partite. Ancora: unico giocatore a segnare in tre finali di Champions, l’unico a segnare in tutte e sei le partite della fase a gironi, l’unico a segnare per 11 gare di fila. Aggiungeteci che ne ha vinte 5 e capirete come uno così, da solo, possa aumentare l’autostima di una squadra. Non solo: perché – e Allegri l’ha sottolineato – un Ronaldo nel motore porta certamente i suoi gol, ma costringe anche tutti i compagni ad alzare un po’ l’asticella, a tirare fuori qualcosa in più.