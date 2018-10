La vittoria nel derby contro la Lazio, preceduta da quella sul Frosinone, ha in pratica scacciato la crisi in casa Roma. Tuttavia, è necessario dare continuità al momento positivo anche in Champions League, dove l’esordio è stato amaro nella sconfitta con il Real Madrid. Prima del fischio d’inizio della partita, Monchi ha parlato così del momento della squadra, intervistato da Sky Sport: “Sono state necessarie delle riflessioni per tutti, bisognava cambiare qualcosa. L’allenatore è stato bravo a gestire un momento delicato, è stato fondamentale rimanere uniti. Abbiamo capito che dovevamo procedere tutti insieme nella giusta direzione e anche se ci manca ancora un po’, siamo usciti dal momento negativo”. Parole d’elogio anche per Kluivert, che parte titolare nella sfida col Viktoria Plzen: “Anche Under ha avuto un percorso simile al suo, ha compreso grazie alla sua intelligenza che il campionato olandese è differente rispetto a quello italiano, dove gioca nella Roma. Di Francesco sta gestendo a dovere il suo percorso: non abbiamo fretta, perché diventerà un giocatore importante. Serve pazienza”.

Questione di atteggiamento

Ciò che è cambiato, secondo il direttore sportivo giallorosso, è stata la mentalità della squadra. “A volte si parla di tattica, ma è molto importante anche l’atteggiamento. Avere la testa giusta significa essere sempre pronti. Un calciatore non dimentica come si sta in campo, ma la testa è importante quando si hanno certe pressioni” ha proseguito Monchi. E a proposito di segnali: “Kolarov che gioca infortunato è un bel segno, è stato un messaggio per tutti anche perché lui ha un peso importante nello spogliatoio”.