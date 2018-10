Cinque minuti di ritardo, a chi non è mai capitato? Lavoro, un appuntamento o un pranzo in famiglia. Non fosse che questa volta è costato carissimo: qualcosa come 15mila euro. A chi? Il Manchester United, che nell’ultimo turno di Champions è stato sanzionato due volte dall’Uefa per arrivo in ritardo della squadra e ritardo sul calcio d’inizio. Cinque minuti, sì, appena trecento secondi che però hanno fatto slittare gli orari televisivi provocando grandi problemi in tutta Europa, e nel mondo. 5mila euro di multa per il ritardo allo stadio e 10mila per quello sull’inizio effettivo della partita. Il responsabile? La Uefa ha puntato il dito (anche) contro José Mourinho, che in quanto allenatore del club ha ricevuto un avvertimento ufficiale. Niente squalifica e niente multa insomma, ma dovesse ricapitare la sanzione arriverebbe quasi sicuramente.

La ricostruzione

Da regolamento le squadre devono essere allo stadio con 75 minuti di anticipo rispetto alla partita, mentre quella sera lo United arrivò alle 19.20 iniziando così il riscaldamento soltanto venti minuti più tardi. Roba da categorie dilettantistiche, coi giocatori costretti a cambiarsi in fretta e furia pur di non tardare ulteriormente. Il motivo di tutto questo? Sembra banale ma è la verità: il traffico. “Abbiamo lasciato l'hotel alle 18 sperando che trenta minuti sarebbero stati sufficienti, com’è normale che sia - ha poi detto Mourinho nel post partita -, ma questa volta la polizia di è rifiutata di scortarci e siamo venuti da soli”. Risultato? Nonostante il Lowry Hotel sia solo a tre miglia dall’Old Trafford il bus dello United ci ha impiegato più un’ora e un quarto per arrivare al campo. Immediata la risposta della Polizia della Greater Manchester, con l’ispettore capo Andy Sutcliffe che ha voluto chiarire: "L'impiego della Polizia viene eseguito seguendo un processo completo di valutazione del rischio. La scorta degli autobus viene fornita solo nei casi di rischio o minacce di danni ai giocatori”.

Va peggio al Napoli

Nella lista delle sanzioni, oltre allo United di Mourinho, compare però anche il nome del Napoli, dopo la emozionante vittoria contro il Liverpool firmata da Lorenzo Insigne nei minuti finali della partita. La società è stata infatti punita con 34mila euro di multa per l'accensione di fumogeni e le scale bloccate.