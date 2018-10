Sul mancato riscatto di Rafinha

Avevamo dei documenti che scadevano ad un certo punto e fino a quel punto non potevamo fare mercato in entrata. Per cui sarebbe stato tardi per andare a parlare della conferma di Rafinha. Molte delle nostre operazioni sono state legate a delle uscite. Quando c'è stata l'occasione da parte loro di mettere le mani su qualcuno dei nostri, non si sono mostrati interessati. Cercheremo di far vedere che qualcosa di buono in realtà c'era