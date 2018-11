Una storia bellissima durata quattro stagioni, poi nel 2016 il ritorno - a tre cifre - alla casa madre, lo United. Paul Pogba, però, non ha dimenticato l'amore bianconero e adesso può finalmente tornare a riviverlo a oltre due anni di distanza. "È una cosa bellissima tornare qui a Torino - spiega il centrocampista in esclusiva ai microfoni di Sky Sport -. Alla Juve ho iniziato a giocare a livello professionistico, ho vinto tanti scudetti e tanti trofei. Questo stadio mi evoca ricordi meravigliosi: tante immagini, tante belle cose. Adesso però sono a Manchester, sono molto felice e spero di vincere perché sarebbe importante per noi. Mi auguro sia una bella partita e che tutti i tifosi possano divertirsi, sperando che sia lo United a ottenere i tre punti". Porte chiuse, dunque, per un suo ritorno alla corte di Allegri? Non del tutto, come sostiene lo stesso francese: "Per il momento gioco con il Manchester - afferma il campione del mondo -. Come detto ho ricordi bellissimi qui, ho vissuto anni stupendi. Oggi ho un contratto con lo United, gioco tanto e vorrei vincere qualcosa anche con i Red Devils. Adesso sono felice, ma in futuro non si sa mai...".