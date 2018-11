Pep... non ci sta!

Una frase particolarissima e che ha destato parecchio scalpore quella di Dani Alves, ripresa immediatamente da tutti i media internazionali. E sulla dichiarazione del suo vecchio giocatore è intervenuto anche lo stesso Guardiola, che in conferenza stampa ha replicato in maniera assolutamente geniale: "Dani Alves ha detto che lavorare con me è meglio di fare sesso? No – ha detto sorridendo l’allenatore spagnolo -, io preferisco il sesso!". Guardiola ha poi rivolto una frecciatina a Zlatan Ibrahimovic, con il quale invece il rapporto non è mai decollato: "Come mai ci sono così tanti giocatori che amano il mio modo di allenare? Oltre a quelli che mi stimano, io vedo anche una lista enorme di gente che la pensa in maniera opposta. Ad esempio in Svezia, o anche in altri posti, non piaccio troppo. Di solito accade quando qualcuno non gioca regolarmente, non possono essere miei grandi fan. Cerchiamo di convincerli, a volte ci si riesce e altre volte no".