Vittoria del Real Madrid 2-1 in trasferta all'Amsterdam Arena. Ma a riempire gli occhi questa sera è stato soprattutto l'Ajax, riuscito nell'impresa di giocare in un modo quasi sublime per un'ora e di perdere contro una squadra, quella campione d'Europa e del mondo in carica, che fa dell'efficacia e del cinismo le proprie armi migliori. Cosi' e' finita 1-2, ma il Real nel primo tempo è stato in difficoltà come mai negli ultimi anni contro i biancorossi di Amsterdam bravissimi per intensità, coraggio e gioco corale. Solo la prova monumentale di Sergio Ramos ha salvato la Casa Blanca, e c'è da aggiungere che nel primo tempo un gol l'Ajax lo aveva segnato: ma era destino che la Var facesse il proprio esordio in Champions proprio in un match della squadra più titolata, e a volte chiacchierata. Va detto che comunque, nella circostanza, la moviola ha fatto vedere, prima di tutti all'arbitro Skomina, che in effetti Tadic era in fuorigioco e aveva ostacolato Courtois in occasione del gol di Tagliafico. Ad aprire le marcature ha pensato Benzema al quarto d'ora della ripresa, dopo un irresistibile azione, e assist, di Vinicius. L'Ajax, meno brillante dei primi 45', non si è dato per vinto e ha pareggiato con Ziyech. Ma a 3' dalla fine Asensio ha riportato avanti il Real, come dire il trionfo del cinismo sul calcio spettacolo.