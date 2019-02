Finisce in trionfo per il Tottenham: dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, alla squadra di Pochettino è bastata una ripresa giocata alzando il ritmo per infilare tre volte la porta del Borussia Dortmund e ipotecare i quarti di Champions: 3-0 rotondo, per i tedeschi sarà dura ribaltarlo nella gara di ritorno.

Assenze importanti da entrambe le parti (Kane e Alli per gli Spurs, Reus e Paco Alcecer per gli ospiti), ma non manca lo spettacolo fin dalle prime battute. Lucas Moura prova a infiammare la gara scheggiando il palo con una volée di mezzo esterno dopo pochi minuti, Pulisic ribatte con le sue incursioni in velocità, ma alla fine è un difensore, Zagadou, ad andare più vicino di tutti al gol sul finire di primo tempo, quando di testa svetta altissimo e chiama Lloris a una risposta prodigiosa. Scampato il pericolo, il Tottenham torna in campo nella ripresa con un'altra marcia. E dopo appena 2' la sblocca, sfruttando una ingenuità difensiva dei tedeschi e colpendo al volo con Son. Sempre al volo arriva nel finale il raddoppio di Vertonghen, che dopo una gara in sofferenza in fascia trova una rete importantissima andando a fare l'attaccante sul traversone di Aurier. Potrebbe già bastare per potersi permettere di amministrare la gara di ritorno, ma Llorente decide di mettere al sicuro la qualificazione con il gol del 3-0 di testa, due minuti dopo il suo ingresso in campo. Adesso, al Borussia Dortmund, servirà una vera impresa.