Di Francesco: "Domani gioca la Roma, non io"

"Voglio riportare l'attenzione sulla Roma, non sul futuro di Di Francesco. L'interesse del romanista è che domani la Roma passi. Il mio pensiero non va a me stesso, ma ai ragazzi e alla grande partita che possono fare. Domani non gioco io, non è la partita di Eusebio Di Francesco. Poi gli altri discorsi fanno parte del mio lavoro e me li tengo, ma domani è importantissima per tutti".