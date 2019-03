La via verso Madrid è tracciata. Quarto di finale contro l'Ajax (la prima in trasferta), eventuale semifinale contro la vincente del derby inglese Tottenham-Manchester City. Poi, se dovesse essere finale, dall'altra parte del tabellone ci sarà una tra Manchester United, Barcellona, Liverpool e Porto.

La novità di quest'anno del "tabellone tennistico" permette infatti di immaginare già l'eventuale cammino dei bianconeri da qui in avanti e di provare a fare pronostici per immaginare l'eventuale finale. Che, curiosamente, potrebbe essere Juventus-Barcellona: in pratica, Cristiano Ronaldo e Messi potrebbero affrontarsi solo in un'eventuale finale, non prima.

Un passo alla volta però, perché adesso la testa degli uomini di Allegri è al doppio quarto di finale contro l'Ajax. Andata ad Amsterdam il 10 aprile, ritorno a Torino il 16 aprile. La semifinale tra la vincente di Ajax-Juve contro la vincente di Tottenham-Man City si giocherà invece il 30 aprile o il 1° maggio, con ritorno il 7 o l'8 maggio. La finale, al Wanda Metropolitano di Madrid, è il 1° giugno.

Le date delle altre partite: il 9 aprile i primi due quarti di finale con l'andata di Liverpool-Porto e Tottenham-City (ritorno il 17 aprile); contemporaneamente alla Juve, il 10-16 aprile, invece, Manchester United-Barcellona.