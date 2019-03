Un lungo scatto sulla fascia sinistra per inseguire il pallone, poi una fitta alla coscia destra e la smorfia di dolore sul viso. Una serata negativa per Cristiano Ronaldo, costretto a chiedere il cambio dopo neanche mezz’ora nella sfida tra Portogallo e Serbia. Il primo ad accorgersi che qualcosa non va è lo stesso CR7, che saltella fuori dal campo e fa subito cenno alla panchina di voler uscire, prima di accasciarsi a terra e attendere l’ausilio dello staff medico. Le prime notizie raccontano di un problema ai flessori della coscia destra e in particolare a uno dei tre muscoli flessori: il bicipite femorale. La notizia, ovviamente, allarma il popolo bianconero, preoccupato dal rischio di non poterlo avere a disposizione per la doppia sfida di Champions League contro l’Ajax. Ci pensa proprio l’attaccante portoghese, poi, a dare il primo segnale positivo, seguendo in piedi tutto il secondo tempo del match dalla panchina senza mostrare ansia o preoccupazione.

L’autodiagnosi dopo Portogallo-Serbia

È stato proprio Cristiano Ronaldo il primo a rincuorare Allegri e tutto l’ambiente bianconero dopo le prime immagini dell’infortunio. Il portoghese si è, infatti, fermato con alcuni cronisti locali nel finale, rassicurando compagni e tifosi sulle sue condizioni: “Conosco bene il mio corpo e non sono preoccupato – ha detto CR7 -. Posso recuperare in una, massimo due settimane”.

Cristiano Ronaldo: quando verranno fatti gli esami?

L’attesa, a questo punto, è concentrata sugli esami che definiranno l’entità del guaio muscolare accusato dall’ex Real e i tempi di recupero. Molto dipenderà, naturalmente, dai risultati: una piccola lesione potrebbe comportare solo qualche giorno di riposo, mentre lo stop potrebbe rivelarsi più duraturo nel caso in cui venisse riscontrato uno stiramento, ipotesi che le condizioni fisiche evidenziate da CR7 nella ripresa sembrano al momento scongiurare. Nessun test, tuttavia, è stato effettuato ‘a caldo’, rimandando di qualche ora la visita per stabilire la diagnosi. Ronaldo deciderà con lo staff medico della Juve dove e quando sottoporsi agli esami. L’attaccante bianconero, come tutti i nazionali, è atteso questo mercoledì alla Continassa. Intanto sul suo profilo Instagram ha postato un'immagine da Lisbona, sorridente al fianco della sua Giorgina (VEDI SOTTO). Un altro indizio sul suo stato d'animo in attesa del responso definitivo.