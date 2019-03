Il gesto era arrivato al termine della splendida rimonta contro l’Atletico Madrid. Tre gol, una prestazione mostruosa e la qualificazione ai quarti di finale per la sua Juventus in quella che doveva essere la sua serata. L’esultanza sfrenata di Cristiano Ronaldo, però, col gesto diventato virale in pochissimi secondi sui social network, è finito nel mirino dell’Uefa. La commissione disciplinare del massimo organismo del calcio europeo ha aperto ufficialmente un’indagine per "condotta impropria" per quello che sin dai primi istanti era sembrato una risposta a Diego Pablo Simeone, che si era rivolto così ai suoi tifosi dopo la partita d’andata al Wanda Metropolitano, vinta dai suoi ragazzi per 2-0.

L'Uefa cita due comma del proprio regolamento disciplinare: l'Art. 11 (2) (b) and Art. 11 (2) (d). Nel primo si parla di "violazioni delle regole di decenza". Nel secondo di comportamenti che "portano discredito" all'Uefa e all'intero mondo del calcio. Non viene preso invece in considerazione l’art. 15 del regolamento disciplinare, che punisce con la squalifica vari comportamenti tra cui un “provoking spectators” che poteva anche essere attribuito a CR7.