Salvini: "120 tifosi juventini fermati ad Amsterdam"

Centoventi tifosi juventini sono stati fermati ad Amsterdam perché "avevano oggetti non esattamente appropriati per andare ad uno stadio". È quanto ha annunciato

il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook chiedendo ai tifosi che si trovano nella capitale olandese per seguire l'incontro tra Ajax e Juve di "tenere la testa sulle spalle". "Il calcio è bello, lo sport è bello - ha aggiunto - però a mani pulite a volto pulito senza far casino, mi raccomando".