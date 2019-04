Vivi con noi in tempo reale l'attesa per il ritorno dei quarti di Champions allo Stadium fra Juve e Ajax. Trattamenti per Emre Can prima della rifinitura con la squadra. Formazioni: Dybala titolare, dubbio su De Jong per Ten Hag. Il doppio ex Grygera: "Tifo Juve". Pranzo dei club con Agnelli, Van Der Saar e Overmars. Tutte le notizie in diretta

JUVE-AJAX, LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVE-AJAX, DOVE VEDERE LA PARTITA

JUVE: CALENDARIO - RISULTATI - NEWS