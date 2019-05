Blanc che bacia la "pelata" di Barthez. L'acqua santa del Trap. La mezza tavoletta di cioccolato nelle tasche di George Best o i biscotti Plasmon di Pippo Inzaghi: da oggi il calcio ha una nuova scaramanzia, ed è quella di Mauricio Pochettino, l'uomo che combatte a negatività con degli agrumi. "Se la vita ti dà limoni, fatti una bella limonata" - scriveva Stephen King in uno dei suoi più grandi classici, Cujo, mentre l'allenatore del Tottenham i limoni li mette in bella vista sulla scrivania del suo ufficio. Motivo? "Non tutte le persone che entrano nel mio ufficio hanno una buona energia - ha rivelato al sito talkSPORT -, i limoni servono per sbarazzarsi delle energie negative. Finiscono tutte lì, sono come una barriera, una spugna che porta via tutta la negatività. Li cambio ogni dieci giorni, o prima, se diventano brutti".

GOT e l'energia universale

Efficace o meno, il suo Tottenham è in finale di Champions, e sicuramente Pochettino proseguirà col suo rito scaramantico, magari portando un paio di limoni a Madrid. "Penso che esista un'energia universale - ha proseguito l'argentino nell'intervista dove ha confermato la sua volontà di restare a Londra -, ma noi dobbiamo saperla cogliere. Le cose accadono per un motivo e bisogna capire perché".

Tra i tanti temi toccati, anche una battuta sul finale di stagione di Game of Thrones, senza spoiler: "Sono molto deluso dagli episodi finali. È stata una serie incredibile, ma l’ultima stagione non aveva senso. Penso che tutte le persone non siano contente". L'epilogo della Champions è invece ancora tutto da scrivere.