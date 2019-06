Al via l'atto finale della Champions al Wanda Metropolitano di Madrid. Il Liverpool recupera Firmino, titolare nel tridente con Salah e Mané. Dal 1' anche Kane, a guidare l'attacco degli Spurs. Dopo meno di trenta secondi è subito rigore per i Reds, che Salah non fallisce. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, anche sul digitale terrestre e in 4K HDR per i clienti Sky Q

