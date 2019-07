L'Atalanta giocherà le sue partite casalinghe della Champions League 2019/2020 a Milano. Per il club nerazzurro è così tempo di ringraziamenti a nome del presidente Antonio Percassi. "Voglio ringraziare le società Inter e Milan e le loro proprietà per la prestigiosa opportunità concessaci - le sue parole - aver avuto la disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza in occasione della nostra prima storica partecipazione alla Champions League ci riempie di gioia ed è motivo di grandissimo orgoglio". Nella nota ufficiale pubblicata sul sito dell'Atalanta, Percassi ha spiegato che "poter giocare la Coppa più importante a San Siro rappresenta per il nostro club qualcosa di veramente storico. Lo faremo cercando di onorare al meglio in campo questa grande opportunità, ma soprattutto con enorme e sincero rispetto per le due società e per le rispettive tifoserie che in questo stadio hanno saputo scrivere la storia del calcio italiano e mondiale".

I ringraziamenti del numero 1 dell'Atalanta sono stati estesi anche "al Comune di Milano e al suo sindaco Giuseppe Sala" per la grande sportività con cui hanno sposato la richiesta del club bergamasco. Non manca, nelle parole di Percassi, anche un cenno al "Sassuolo ed alla sua proprietà oltre che alla città di Reggio Emilia. Nelle ultime due stagioni ci hanno affiancato con amicizia garantendoci la possibilità di giocare l'Europa League al Mapei Stadium facendoci veramente sentire sempre come a casa nostra". Ora per l'Atalanta sarà tempo di passare da Reggio Emilia a San Siro, per una prima volta Champions attesa da una vita.