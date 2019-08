Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga, queste le avversarie che l'Inter dovrà affrontare in Champions League. Escluso il potenziale del Barcellona, le altre sono squadre alla portata dei nerazzurri, questo il pensiero dell'ex capitano interista Javier Zanetti: "Sappiamo il potenziale del Barcellona, però ce la giochiamo. Con le altre due squadre possiamo confrontarci tranquillamente. Speriamo di prepararci al meglio per arrivare a questo appuntamento nei migliori dei modi" ha detto il dirigente nerazzurro a Sky Sport. "Conte ha portato grande mentalità. Voi sapete come vive il calcio lui - ha continuato Zanetti - Si è visto sia nelle partite amichevoli estive, che nella prima di Serie A con il Lecce. In Champions vogliamo giocarcela con tutti. Siamo consapevoli che abbiamo una squadra che può dare tanto, siamo soltanto all’inizio. Il percorso di Antonio è appena iniziato. Vogliamo arrivare alla qualificazione degli ottavi e fare un bel girone. Poi inizierà una nuova competizione. Icardi? Mancano pochi giorni alla fine del mercato. La società si è espressa pochi giorni fa. La situazione non è cambiata. Aspettiamo la fine del mercato per trovare una soluzione che vada bene per tutti".

"Un girone di prestigio e stimolante"

Un gruppo F "stimolante", quello che i nerazzurri affronteranno nella prossima Champions League. Così lo ha definito Antonio Conte, che tramite il profilo Twitter dell’Inter ha espresso la sua opinione riguardo alle avversarie europee della sua squadra: "Un girone di prestigio e stimolante. Lo sarà sicuramente anche per i nostri avversari". Con queste parole il nuovo allenatore nerazzurro lancia la sfida alle avversarie di Champions League per la lotta alla qualificazione.