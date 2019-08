Che il rapporto tra Icardi e l'Inter fosse ai minimi termini, per non dire inesistente, già lo si era capito dalle dichiarazioni degli ultimi due mesi della dirigenza nerazzurra, che senza troppi giri di parole, sin dall'arrivo di Conte, aveva di fatto reso pubblica l'esclusione dell'argentino dai piani della società per il futuro. Che potesse diventare addirittura bellicoso e sfociare nelle vie legali, invece, nessuno se lo augurava, ma è proprio quello che sembra possa accadere nelle prossime ore. Il giocatore, che durante l'estate ha rifiutato diverse offerte da altre grandi squadre d'Italia e d'Europa e che nelle ultime ore aveva ricevuto il rinnovato interesse di Monaco e Atletico Madrid, con la Juve sempre alla finestra, non sembra essere assolutamente intenzionato a lasciare l'Inter e per dimostrarlo sarebbe pronto a portare avanti una causa contro i nerazzurri. L'obiettivo: quello di ottenere un reintegro in rosa (dalla quale tecnicamente non è mai stato escluso) e un risarcimento di 1,5 milioni di euro come danni per il trattamento subito. Insomma, non proprio il modo migliore per continuare una convivenza.