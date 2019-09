Mauro Icardi sì o Mauro Icardi no? Alla vigilia del big match contro il Real Madrid, valido per la prima giornata del girone A di Champions League, Thomas Tuchel non sciolgie i dubbi circa l'impiego dell'ex attaccante dell'Inter. Nella conferenza stampa di presentazione della gara contro i Blancos l'allenatore del Paris Saint Germain ha parlato dell'argentino, che ha esordito con la maglia del club parigino nell'ultima partita di Ligue 1 giocando 32' contro lo Strasburgo dopo essere arrivato dai nerazzurri proprio nelle ultime ore di calciomercato: "Non so ancora se Icardi giocherà contro il Real Madrid", ha chiosato Tuchel, il quale però starebbe valutando di impiegare il classe '93. Icardi, infatti, potrebbe debuttare con il PSG in Champions scendendo in campo al fianco di Cavani, considerando la squalifca di Neymar e i problemi fisici di Mbappé.

Verratti: "Icardi è magnifico, ha un senso del gol incredibile"

Non soltanto Tuchel, a parlare del nuovo arrivato in casa PSG è stato anche uno dei veterani del club, Marco Verratti. Il centrocampista italiano ha elogiato le doti dell'ex capitano dell'Inter: "Icardi è un giocatore magnifico - ha detto Verratti in conferenza stampa -, ha un senso del gol incredibile. Si è integrato e sa giocare con la squadra: è semplice averlo come compagno".

L'esordio di Icardi con il PSG

In attesa di debuttare in Champions con la sua nuova maglia, Icardi ha già esordito con il Paris Saint Germain in Ligue 1. 32' in campo per l'argentino, entrato al 63' della gara contro lo Strasburgo terminata 1-0 grazie alla straordinaria rete di Neymar nei minuti finali. Nessuno spunto particolare per Icardi, che davanti agli occhi attenti di Wanda Nara - presente sulle tribune del Parco dei Principi - ha provato anche ad impensierire il portiere avversario senza però trovare la rete. Adesso l'attesa per la prima gara in Champions con il club parigino.