Se da un lato Maurizio Sarri sostiene che i problemi sulle palle inattive non siano concettuali ma soltanto di aggressività e attenzione, dall’altro Diego Simeone propone un punto di vista opposto. "La Juventus soffre perché marcano a zona, infatti abbiamo tenuto in campo Saul proprio perché è alto. Nel finale di partita poteva succedere di tutto per l’una e per l’altra squadra e per fortuna abbiamo trovato il golazo. Dobbiamo cercare equilibrio e le qualità di una squadra esperta, anche se ora siamo molto più giovani. Sarà necessario imparare velocemente" ha detto l’allenatore dell’Atletico Madrid intervistato da Sky Sport.