La Juventus colpisce all'inizio del secondo tempo: Bonucci apre il contropiede con un lancio lungo per Higuain che fa filtrare in orizzontale per Cuadrado: il colombiano si porta il pallone sul sinistro e spedisce all'incrocio: Oblak non si muove nemmeno. Cuadrado sfrutta un buco a centrocampo e lancia Danilo, il terzino brasiliano azzarda il tiro, 'incenerito' da Ronaldo che aspettava il pallone sul lato sinistro. L'Atletico ha la palla del pari, ma la girata in area di Gimenez su cross di Koke non centra il bersaglio. Ma la Juve si mette a volare: Alex Sandro si impadronisce della fascia sinistra e pennella il cross per Matuidi colpo di testa del francese e raddoppio bianconero. L'Atletico si rialza dal possibile ko: Gimenez svetta su tutti e fa da ponte per la testata di Savic: i Colchoneros accorciano. Higuain e, sulla ribattuta, Matuidi, falliscono il colpo del 3-1: in sequenza parata di Oblak e respinta sulla linea di Trippier. Sarri mette Dybala e la Juve si prepara all'assalto dell'Atletico: Szczesny schiaffeggia in angolo un tiro di Vitolo, ma si arrende alla zuccata di Herrera, imperioso sul calcio d'angolo al 90'. La vittoria della Juve sfuma nonostante l'ultimo show di Ronaldo: slalom in area, e diagonale su palo più lontano, fuori di un'inezia.