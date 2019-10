Simpatico siparietto, durante la conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Shakhtar Donetsk di Champions League, con Gasperini che dopo ogni risposta sentiva ripetere continuamente dalla traduttrice una parola, o meglio un cognome, a lui molto familiare: quello di Petagna. In sala non è mancato un po’ di imbarazzo, specie tra i giornalisti italiani presenti. In molto hanno certamente pensato che l’interprete non fosse aggiornata sull’ex attaccante dell’Atalanta ora alla Spal. Niente di tutto questo: in ucraino, il termine italiano “domanda” si pronuncia in modo identico, e cioè proprio “petagna”. Anche se a fine conferenza è stato lo stesso Gasperini a scherzare sul potenziale equivoco che si era creato: "Comunque domani Petagna non gioca, eh".