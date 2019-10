Barcellona-Inter, per la quinta volta nella storia. L'Inter di Conte cerca riscatto dopo lo stentato pareggio contro lo Slavia Praga all'esordio in Champions, arrivato solo con la rete di Barella nel recupero. Finora però è stato l'unico passo falso dei nerazzurri, primi in campionato con sei vittorie su sei partite. Il Barcellona ha invece faticato molto in questo inizio di stagione, incappando in due sconfitte e pareggiando un altro paio di incontri, tra cui la prima in Champions a Dortmund, dove è stata salvata dalla parata di Ter Stegen sul rigore di Reus.

Dove vedere in tv Barcellona-Inter

Il big match tra Barcellona e Inter sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, canale 201 del satellite e 482 del digitale terrestre, alle ore 21. Telecronaca di Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; Andrea Paventi e Matteo Barzaghi da bordocampo. Diretta Gol Andrea Marinozzi. Il post partita sarà sullo stesso canale, condotto da Ilaria D'Amico accompagnata dai suoi super ospiti, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta ed Esteban Cambiasso. Tutto potrà essere seguito in streaming su Sky Go.