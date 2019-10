1/23

È la classifica dei migliori marcatori della Juventus in Champions (o nella “vecchia” Coppa dei Campioni): in sostanza si tratta di una vera e propria parata di stelle, un elenco di campioni che hanno lasciato il segno nella competizione più prestigiosa con le loro reti. Dybala fa un bel balzo in avanti e il podio non è poi così lontano

JUVE-LOKOMOTIV 2-1, GOL E HIGHLIGHTS