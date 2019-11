Lo Slavia rimonta il gol di Fonseca e vince 4-1: con questo successo la formazione ceca aggancia i nerazzurri in vetta al Girone F a 9 punti. Per la qualificazione sarà decisiva la sfida contro il Barcellona, in programma il 10 dicembre al Breda

SLAVIA PRAGA-INTER 4-1

29' Fonseca (I), 32', 41' e 50' Silva Estevam Aguiar (S), 53' Cerv (S)

Si complica il cammino dell'Inter in Youth League. La squadra di Armando Madonna ha rimediato un pesante ko nella trasferta di Praga, perdendo 4-1. Una sconfitta che porta la squadra ceca ad agganciare gli stessi nerazzurri al comando della classifica del girone F, condiviso con Barcellona e Borussia Dortmund. Per la qualificazione sarà decisiva la sfida coi blaugrana in programma il 10 dicembre al Breda.

La partita

Si era messa bene per l'Inter, che alla mezz'ora si era portata in vantaggio con Fonseca, bravo a pressare Surovcik sul rinvio. Ma la risposta dei ragazzi di casa è immediata: dopo 3' Silva Estevam Aguiar approfitta di un errore di Kinkoue, supera Pozzer e trova il pari. Al 41' arriva la doppietta di Silva Estevam Aguiar, che parte da sinistra e si accentra calciando sul primo palo. Si va all'intervallo con la formazione di casa in vantaggio e al rientro delle squadre in campo arriva la tripletta per Silva Estevam Aguiar: il numero 16 dello Slavia questa volta si incarica di calciare una punizione dal limite e per Pozzer non c'è nulla da fare. I nerazzurri crollano e lo Slavia va ancora a segno al 53' con il destro dal limite di Cerv. Termina 4-1