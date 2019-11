Un altro record nella bacheca di Leo Messi. La stella argentina del Barcellona lo ha raggiunto nella serata del Camp Nou, con il 3-1 sul Borussia Dortmund che è valso il primato matematico nel girone F. Il centro del provvisorio 2-0, arrivato al 33' del primo tempo dopo una combinazione con Luis Suarez, ha portato infatti a 34 le squadre alle quali Messi ha fatto gol in carriera in competizioni europee. Sorpasso su Cristiano Ronaldo, a quota 33 alla pari con Raul, e primato in una classifica che vede ai piedi del podio Ibrahimovic (29), Benzema (28), Muller e van Nistelrooy (entrambi a 25). Un traguardo festeggiato nella serata della presenza numero 700 con la maglia del Barcellona, coronata anche da due splendidi assist per il vantaggio di Suarez e per il 3-0 di Antoine Griezmann. I gol complessivi con la maglia blaugrana, invece, sono 613, spalmati tra Liga (427), Coppa di Spagna (51) e competizioni europee e intercontinentali per club (135).

Le 34 vittime di Messi in Europa: l'Arsenal la preferita

Il Barcellona ha esaltato il traguardo tagliato da Messi con un tweet, contenente i loghi di tutte le squadre a cui Messi ha segnato almeno un gol: fra queste, anche le italiane Milan, Juventus e Roma. Complessivamente, Messi con la maglia del Barcellona ha affrontato 39 squadre europee di 16 paesi e non ha segnato contro cinque: Atlético Madrid, Benfica, Inter, Rubin Kazan e Udinese. La vittima preferita del numero 10 è l'Arsenal, battuto nove volte in 447 minuti nell'arco di sei partite: in media, Leo segna ai Gunners un gol ogni 49 minuti e 40 secondi. Meglio, quanto a rapporto gol/minuti giocati, ha fatto contro il Bayer Leverkusen: sette reti in tre gare, con 270 minuti giocati, per una media di 38 minuti e 34 secondi. Cinque di questi gol sono arrivati in una sola partita, vinta con un clamoroso 7-0 il 7 marzo 2012. Le squadre tedesche sono appunto le preferite di Messi, a giudicare dai numeri: contro di loro, l'argentino segna in media ogni 73 minuti e 32 secondi. Le avversarie più indigeste? Confinano con la Liga e sono le portoghesi, colpite due volte in 478 minuti contro, cioè uno ogni 239 minuti.