Inter-Barcellona: le chiavi tattiche della sfida

La sfida contro il Barcellona che chiude la fase a gironi della Champions League non arriva nel momento migliore dell’Inter. Non lo è per via degli infortuni, con il centrocampo letteralmente ridotto all’osso, al punto che contro la Roma è entrato Asamoah per giocare mezzala. Eppure, con il primo posto del girone assicurato per il Barcellona, e un’eventuale vittoria che avrebbe importanza solo in termini economici e di prestigio, il contesto non è neanche dei peggiori. Anzi, se lo allarghiamo guardando il calendario in Liga del Barcellona ci accorgiamo dei prossimi incontri, tutti ravvicinati, contro avversari di alto livello, tra cui il Clásico del 18 dicembre, e capiamo meglio perché Valverde ha optato per un turnover massiccio, con Leo Messi che non è neanche partito per Milano, così come i titolari Gerard Piqué e Sergi Roberto.

Tutto questo rende la partita dell’Inter oggettivamente più semplice, ma non alleggerisce la pressione di uno scontro da dentro o fuori, sulle spalle di una squadra che vincendo sarebbe automaticamente qualificata ma che in caso di pareggio o sconfitta deve sperare in un risultato negativo del Borussia Dortmund. Tatticamente, anche senza gli uomini citati, la sfida con il Barcellona resta complicata perché, come detto da Conte alla vigilia: «Ci saranno momenti in cui dovremmo soffrire il loro palleggio, saremmo degli stolti a pensare il contrario. Ma dovremmo essere coraggiosi nella pressione e quando abbiamo palla dobbiamo fare certe cose per creare problemi al Barça». Saranno queste le due chiavi della partita dell’Inter: la pressione alta e i meccanismi per aiutare le due punte.

Il pressing alto dell’Inter



Valverde dovrebbe far ruotare anche tutti i titolari della propria linea difensiva, con la presenza in porta della riserva Neto e, al centro della difesa, una coppia sperimentale formata da Samuel Umtiti e uno tra Todibo e Araujo, con Júnior Firpo e Moussa Wagué terzini. Con un reparto difensivo così rimaneggiato la pressione alta della squadra di Conte potrebbe fare la differenza sia come strumento per recuperare palla che per avere un atteggiamento maggiormente proattivo.



In questo senso, sarà fondamentale come sempre l’affiatamento della coppia d’attacco Lautaro-Lukaku quando l’Inter recupererà il pallone, per attaccare con giocate codificate il più velocemente possibile l’area di rigore del Barcellona, ma anche in termini di pressione alta. Perché, per quanto il pressing sia obbligatoriamente una questione di squadra, sono loro due a indirizzarlo: l’Inter non vuole avere una pressione costante per tutta la partita ma preferisce alternare l’altezza del baricentro senza palla, per riposare in alcuni momenti e seguire con maggiore aggressività il pallone in altri. Ma quando pressa in alto, l’Inter lo fa in modo deciso con tutta la squadra, e senza le due punte questo è impossibile, soprattutto contro una squadra tecnicamente superiore alla media come il Barcellona.