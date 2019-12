I nerazzurri si giocano tutto nell'ultima giornata del girone C di Champions League: in caso di vittoria in Ucraina e di mancato successo della Dinamo Zagabria sul campo del Manchester City, la squadra di Gian Piero Gasperini accederebbe agli ottavi di finale. Le parole dell'allenatore in conferenza stampa LIVE su skysport.it. Shakhtar Donetsk-Atalanta è in diretta esclusiva mercoledì 11 dicembre alle 18:55 su Sky Sport Uno

