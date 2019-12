Barcellona, Suarez avvisa l'Inter: gol di tacco anche in allenamento. Video

Inter-Barcellona, Suarez titolare a San Siro

Il dubbio e la domanda, a questo punto, per i tifosi dell’Inter potrebbero sorgere spontanei: cosa ha fatto Suarez ieri in allenamento? Ha segnato ancora di tacco? Questo perché, senza Messi non convocato, questa sera sarà proprio l’uruguaiano il pericolo numero uno per la difesa nerazzurra sulla strada che porta agli ottavi di Champions (Inter-Barcellona, diretta alle 21.00 su Sky Sport Uno) e che concederà molto probabilmente un solo risultato a Conte: la vittoria. Con lui, insieme a tanti giovani come sempre di belle speranze, tra i titolari ci saranno solo Griezmann e Vidal, oltre a Rakitic e Umtiti che però in questa stagione sono finiti fuori falle rotazioni principali di Valverde. El Pistolero, col tacco caldissimo, in ogni caso ci sarà. Speriamo solo a questo punto che nel lunedì milanese, sebbene solo in allenamento, sia rimasto a secco.