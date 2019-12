Per riuscire a strappare la scena a Leo Messi, autore di una tripletta nel 5-2 del Barcellona al Maiorca in Liga nella prima gara post sesto Pallone d’Oro, serviva qualcosa di straordinario. Una giocata "magica", ai limiti dell’impossibile. Un numero capace di lasciare tutti a bocca a parte. Luis Suarez è riuscito nell’impresa. Merito di una prodezza pazzesca arrivata al 43’ minuto del primo tempo (rete del momentaneo 4-1): fitto scambio di passaggi al limite dell’area avversaria, De Jong verticalizza proprio per Suarez che scatta sul filo del fuorigioco e, pur andando con il corpo verso l’esterno dell’area, di tacco incrocia sul palo opposto riuscendo ad alzare la palla. Un gol straordinario quello realizzato dall’uruguaiano: l’ottavo in 13 partite di Liga, l’undicesimo considerando anche la Champions League. Numeri che contribuiscono al primato del Barcellona che martedì sera a San Siro affronterà l’Inter in Champions con la qualificazione agli ottavi già in tasca e il primo posto in Liga a pari punti con il Real Madrid.