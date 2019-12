Shakhtar Donetsk-Atalanta, le probabili formazioni del match di Champions League

Una vittoria per una qualificazione storica agli ottavi di finale di Champions. L'Atalanta, al momento, è ultima nel girone ma potrebbe cambiare tutto. Con un successo del City sulla Dinamo e con i tre punti dei nerazzurri in Ucraina contro lo Shakhtar allora sarà festa grande. La squadra di Gasperini viene da due vittorie consecutive in campionato, con sei gol fatti fra Verona e Brescia. Sesto posto, ad un solo punto dal cagliari quarto. E il ritorno della fase a gironi può essere perfetto dopo il pareggio con Guardiola e la vittoria sulla Dinamo Zagabria. Dall'altra parte gli ucraini hanno vinto solo una volta su cinque gare di Champions (proprio contro l'Atalanta). In campionato è un dominio (13 punti di vantaggio sulla seconda).

Gasp tiene fuori Muriel?

Dubbi in attacco per Gasperini. L'allenatore nerazzurro potrebbe lasciare fuori Muriel e schierare dall'inizio Malinovskyi con Papu Gomez falso nueve. Sono out Toloi (squalificato) oltre a Zapata, Ilicic e Kjaer (infortunati). In porta quindi il solito Gollini. Poi linea a tre in difesa con Djmsiti, Palomino e Masiello. Sulle corsie laterali Hateboer e Gosens, con De Roon e Freuler nel mezzo. Poi Pasalic a completare la trequarti.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Djmsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Gomez. All. Gasperini

Shakhtar con bomber Moraes

Gli ucraini rispondono con il loro 4-2-3-1, cercando le reti di bomber Moraes, a quota 16 gol in 22 partite stagionali. Alle sue spalle il trio Marlos, Kovalenko e Taison. Alan Patrick e Stepanenko in mediana mentre Dodò, Kryvtsov, Matviienko, Ismaily completano la difesa davanti a Pyatov.

SHAKHTAR (4-2-3-1) probabile formazione: Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Matviienko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Luis Castro